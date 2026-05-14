Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист рассказала, можно ли запретить сотруднику носить бороду

РИА Новости: работодатель не может запретить работнику носить бороду.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая — РИА Новости. Работодатель не может запретить сотруднику носить бороду, но в случае, если тот обязан использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты, его можно отстранить, а если работник отказывается выполнять обязанности должным образом, и уволить, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

«Трудовое законодательство не содержит запрета на ношение бороды работником. И работодатель не вправе установить запрет на ношение бороды работником в локальных нормативных документах. Это будет ухудшать положение работника. Но есть виды работ, связанных с особыми условиями», — сказала Котлярова.

По ее словам, если рабочее место сотрудника по результатам специальной оценки условий труда связано с вредными или опасными условиями, относится к особым температурным режимам, работник обязан применять средства индивидуальной защиты (СИЗ). На таком рабочем месте используются респираторы и противогазы.

«Наличие бороды у работника в таких условиях может привести к проникновению вредных веществ под маску. Но, согласно Правилам обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказа Минтруда от 29.10.2021 № 766н, работодатель обязан не допускать работников к выполнению работ без обеспечения СИЗ, а также в неисправных СИЗ или в СИЗ с загрязнениями, способными снизить заявленный изготовителем уровень защитных свойств», — отметила собеседница агентства.

Котлярова уточнила, что наличие у работника бороды может привести к угрозе его здоровью и серьезным последствиям для производственного процесса.

«В случае нарушения данного правила работодатель может отстранить работника от работы на основании абзаца 8 части 1 статьи 76 ТК РФ “Отстранение от работы”. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей на основании части 1 статьи 192 ТК РФ “Дисциплинарные взыскания” работодатель может привлечь его к дисциплинарной ответственности. В этом случае работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям», — отметила Котлярова.