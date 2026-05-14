Специалист рассказала, можно ли запретить сотруднику носить бороду

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая — РИА Новости. Работодатель не может запретить сотруднику носить бороду, но в случае, если тот обязан использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты, его можно отстранить, а если работник отказывается выполнять обязанности должным образом, и уволить, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
«Трудовое законодательство не содержит запрета на ношение бороды работником. И работодатель не вправе установить запрет на ношение бороды работником в локальных нормативных документах. Это будет ухудшать положение работника. Но есть виды работ, связанных с особыми условиями», — сказала Котлярова.
По ее словам, если рабочее место сотрудника по результатам специальной оценки условий труда связано с вредными или опасными условиями, относится к особым температурным режимам, работник обязан применять средства индивидуальной защиты (СИЗ). На таком рабочем месте используются респираторы и противогазы.
«Наличие бороды у работника в таких условиях может привести к проникновению вредных веществ под маску. Но, согласно Правилам обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказа Минтруда от 29.10.2021 № 766н, работодатель обязан не допускать работников к выполнению работ без обеспечения СИЗ, а также в неисправных СИЗ или в СИЗ с загрязнениями, способными снизить заявленный изготовителем уровень защитных свойств», — отметила собеседница агентства.
Котлярова уточнила, что наличие у работника бороды может привести к угрозе его здоровью и серьезным последствиям для производственного процесса.
«В случае нарушения данного правила работодатель может отстранить работника от работы на основании абзаца 8 части 1 статьи 76 ТК РФ “Отстранение от работы”. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей на основании части 1 статьи 192 ТК РФ “Дисциплинарные взыскания” работодатель может привлечь его к дисциплинарной ответственности. В этом случае работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям», — отметила Котлярова.