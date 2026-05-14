Россияне рискуют стать дропперами из-за потерянной банковской карты

Попасть в преступные схемы и стать дроппером обычные люди могут как в погоне за легкими деньгами, так и по незнанию. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как вовремя распознать угрозу, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
Зачастую в обманные схемы вовлекается молодежь. Мошенники находят своих жертв в мессенджерах, в социальных сетях, в тематических группах.
— Один из самых распространенных способов — обещание легкого заработка в интернете. Мошенники размещают объявления о работе курьером, помощником или «переводчиком», а потом просят предоставить карту для зачисления зарплаты или бонусов. Человек думает, что просто помогает новому работодателю, а на деле передает ключ к счету, на который будут приходить похищенные деньги, — рассказывают эксперты.
Однако стать дроппером, то есть тем, кто помогает злоумышленникам обналичивать деньги, добытые незаконным путем, можно и в случае потери карты. Аферисты могут использовать данные для своих целей, при этом владелец карты может и не подозревать, что она уже продолжительное время работает на мошенников.
— Основными признаками взлома карты являются мелкие тестовые списания до 50 рублей, неожиданные смс-коды подтверждения и уведомления о смене данных в личном кабинете. При обнаружении угрозы необходимо сразу заблокировать карту, в течение 24 часов заявить в банк о несогласии с операцией для законного возврата средств, также нужно заказать перевыпуск карты и обязательно подать заявление в полицию.
При этом специалисты подчеркивают — незнание человека о том, что он стал дроппером, от ответственности не освобождает. Так, если карта используется для вывода похищенных денег, то на человека могут завести уголовное дело.
Для того, чтобы не оказаться втянутым в преступную схему, россиянам советуют никому не передавать свою банковскую карту (даже если это друг или родственник), не соглашаться на «легкий заработок» в интернете. Старые карты стоит правильно уничтожать — не просто выкинуть, а разрезать чип, магнитную полосу и номер карты ножницами. Если была утеряна действующая карта — нужно сразу ее заблокировать. Также необходимо регулярно проверять счета и обращать внимание на мелкие списания.