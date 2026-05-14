Россияне рискуют стать дропперами из-за потерянной банковской карты

Для того, чтобы не оказаться втянутым в преступную схему, россиянам советуют никому не передавать свою банковскую карту (даже если это друг или родственник), не соглашаться на «легкий заработок» в интернете. Старые карты стоит правильно уничтожать — не просто выкинуть, а разрезать чип, магнитную полосу и номер карты ножницами. Если была утеряна действующая карта — нужно сразу ее заблокировать. Также необходимо регулярно проверять счета и обращать внимание на мелкие списания.