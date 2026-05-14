Kan: правящая коалиция внесла проект о роспуске парламента в Израиле

Израильская правящая коалиция выступила с законодательной инициативой о прекращении полномочий действующего Кнессета. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.
13 мая Офир Кац, возглавляющий коалицию, представил данный законопроект. Идею поддержали все лидеры коалиционных фракций. Как предполагается, точная дата досрочных выборов в Кнессет будет установлена по итогам дискуссий в профильной комиссии парламента.
По данным телерадиокомпании, коалиция пошла на это, чтобы взять под контроль процесс и временные рамки роспуска парламента. Изначально инициативу выдвинула одна из ультрарелигиозных фракций, и оппозиция ее поддержала.
Предполагается, что депутаты проголосуют за роспуск Кнессета уже на следующей неделе.