Kan: правящая коалиция внесла проект о роспуске парламента в Израиле

В Израиле голосование по вопросу роспуска Кнессета состоится на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

Израильская правящая коалиция выступила с законодательной инициативой о прекращении полномочий действующего Кнессета. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

13 мая Офир Кац, возглавляющий коалицию, представил данный законопроект. Идею поддержали все лидеры коалиционных фракций. Как предполагается, точная дата досрочных выборов в Кнессет будет установлена по итогам дискуссий в профильной комиссии парламента.

По данным телерадиокомпании, коалиция пошла на это, чтобы взять под контроль процесс и временные рамки роспуска парламента. Изначально инициативу выдвинула одна из ультрарелигиозных фракций, и оппозиция ее поддержала.

Предполагается, что депутаты проголосуют за роспуск Кнессета уже на следующей неделе.

Тем временем глава генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что Израиль готов при необходимости возобновить боевые действия от Западного берега реки Иордан до Ирана.