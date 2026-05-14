Прокуратура запросила семь лет тюрьмы для экс-президента Франции Саркози: вот в чём его обвиняют

Бывший президент Франции Николя Саркози может оказаться за решёткой на срок до семи лет. Такое наказание запросила для него прокуратура по делу о финансировании предвыборной кампании 2007 года. Саркози обвиняют в том, что во время этой кампании он воспользовался ливийскими деньгами.
Прокуратура считает, что экс-президент инициировал коррупционный сговор с ливийцами. Речь идёт о сумме порядка 50 миллионов евро.
«Саркози — это тот, без кого все эти встречи, все эти переводы средств не имели бы никакого смысла», — цитирует издание Le Figaro прокурора Дамьена Брюне.
Ранее сообщалось, что 21 октября 2025 года Саркози был помещен в тюрьму Ла-Санте в Париже. Экс-президента приговорили к пяти годам заключения по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2005—2007 годах. При этом уже 10 ноября его выпустили на свободу и поместили под домашний судебный контроль.
При этом Саркози оправдали по статьям о сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции.
Как Саркози отказывался от тюремной еды и питался только йогуртами, читайте здесь на KP.RU.