Прокуратура запросила семь лет тюрьмы для экс-президента Франции Саркози: вот в чём его обвиняют

Бывший президент Франции Николя Саркози может оказаться за решёткой на срок до семи лет. Такое наказание запросила для него прокуратура по делу о финансировании предвыборной кампании 2007 года. Саркози обвиняют в том, что во время этой кампании он воспользовался ливийскими деньгами.