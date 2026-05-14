В Магаданской области спасатели провели учебные спуски с вертолёта

Специалисты выполнили 35 спусков с борта воздушного судна. Десять спасателей отработали спуски с использованием роликовых спусковых устройств, десантирование на ограниченные площадки и в лесистой местности, а также эвакуацию пострадавших с применением бортового оборудования. Такие тренировки проводятся регулярно. Они позволяют спасателям действовать быстро и чётко в реальных чрезвычайных ситуациях, уверенно работать в сложных условиях и поддерживать высокий уровень профессионализма всего экипажа. Вертолётные учения помогают шлифовать навыки, которые невозможно освоить по учебникам: именно практика решает, насколько быстро и слаженно команда сможет помочь людям в реальной обстановке.