Мошенники перед сезоном отпусков пугают россиян отменой рейсов

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мошенники перед сезоном отпусков пугают россиян отменой рейсов из-за «вспышки ротавируса» в отеле или «политических волнений» в популярных у российских туристов Турции или Египте, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«В мае начинается сезон активного отдыха, и мошенники атакуют туристов по следующей схеме: якобы эвакуация из Турции или Египта. За неделю до вылета поступает звонок из лже-»Турпомощи«: “В отеле вспышка ротавируса или политические волнения, ваш рейс отменен”», — рассказали там.

Мошенники, отмечают в пресс-службе, предлагают вернуть деньги за тур и купить «срочный билет на стыковочный рейс» за 50−100% стоимости тура.

Целевой группой такой схемы являются туристы, планирующие поездки на лето за рубеж. Схема актуальна для мая, поскольку в этом месяце пик бронирований.

В «Мошеловке» советуют проверять статус рейса и отеля только через официальные приложения перевозчика.

«При звонке об эвакуации кладите трубку и перезванивайте своему туроператору напрямую», — заключили там.