Умер сделавший популярным росписями Боровск художник Владимир Овчинников

Художник и краевед Владимир Овчинников скончался на 89-м году жизни после продолжительной болезни. О его смерти сообщил глава Боровского муниципального округа Калужской области Николай Калиничев.

Источник: Life.ru

По его словам, именно Овчинников во многом сформировал современный облик Боровска, превратив его в своеобразную художественную галерею под открытым небом. Благодаря его настенным росписям город стал известен далеко за пределами региона и привлекает туристов и ценителей искусства.

Владимир Овчинников родился в 1938 году в Душанбе. До конца 1990-х годов жил в Москве, после чего переехал в Боровск. Он работал в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта, а также создал около сотни настенных росписей, ставших визитной карточкой города.

Одной из наиболее известных работ художника считается «Звездолёт Овчинникова», посвящённый учёным, писателям и космонавтам.

Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра театра и кино Вадима Александрова, известного зрителям по сериалам «Папины дочки», «Солдаты», «Усатый нянь», «Моя прекрасная няня» и «Воронины». Ему было 86 лет.

