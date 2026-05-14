Лжеветеринары и фейковые аптеки: как обманывают любителей животных

Сетевые мошенники начали активно использовать эмоциональную привязанность людей к питомцам для кражи денег и банковских данных. В 2026 году эксперты прогнозируют рост числа атак с применением искусственного интеллекта, дипфейков и фальшивых ветклиник, сообщают «Известия».

Аналитик Валерия Беседина пояснила, что владельцы животных воспринимают их как членов семьи и в стрессовой ситуации склонны терять бдительность. Злоумышленники давят на страх потери: найдя в соцсетях пост о пропаже собаки, они генерируют нейросетью её фото и требуют с хозяина выкуп.

В моду могут войти взломы «умных» кормушек и камер наблюдения, а также шантаж поддельными видео с якобы покалеченным животным. Особую опасность представляют фейковые зооаптеки. Мошенники массово создают сайты и каналы в соцсетях, обещая привезти дефицитные импортные лекарства.

Ещё одна схема — звонки от лжеинспекций с угрозами изъять питомца за «превышение лимита» и требованием назвать код из СМС, после чего у жертвы крадут доступ к госсервисам. Специалисты советуют покупать препараты только на проверенных маркетплейсах, а помогать приютам — через официальные сайты. При получении фото «найденного» любимца стоит обращать внимание на неестественную мимику и странное моргание — именно эти детали часто выдают подделку, созданную ИИ.

