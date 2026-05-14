Умер Владимир Овчинников, автор панно на домах в Боровске

Умер автор панно на фасадах домов в Боровске Калужской области Владимир Овчинников. Художнику было 88 лет. Овчинников скончался из-за продолжительной болезни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщество музея купеческой семьи «Дом Полежаевых» в Боровске.
По словам источника, именно произведения Овчинникова сделали Боровск узнаваемым. Обычные стены местных строений превратились в творения искусства.
«Он оставил более 100 работ, их называли “боровские фрески”, и они стали достопримечательностью Боровска. Среди них “Окна”, “Глобус Боровска”, “Боровский огурец” и другие», — поделился собеседник агентства.
Кроме этого, большой вклад Овчинникова в развитие туристического потенциала Боровска отметил глава Боровского муниципального округа Николай Калиничев.
