Умер Владимир Овчинников, автор панно на домах в Боровске

Умер автор панно на фасадах домов в Боровске Калужской области Владимир Овчинников. Художнику было 88 лет. Овчинников скончался из-за продолжительной болезни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщество музея купеческой семьи «Дом Полежаевых» в Боровске.