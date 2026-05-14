Отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас от кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера на позицию переговорщика с Россией доказывает стремление Запада к продолжению конфликта на Украине и вызывает испанский стыд. Такое мнение в среду, 13 мая, выразил немецкий политик, экс-депутат Бундестага Клаус Эрнст в соцсети X.
Эрнст заявил, что Каллас и украинский посол в Германии, конечно же, отвергают экс-канцлера Шредера в качестве посредника, поскольку тот действительно мог бы чего-то добиться. Он также отметил, что хорошо, что ЕС и канцлер ничего не решают в урегулировании конфликта.
— «Детский столик» возле реальных переговоров — даже это недосягаемо для них! Сплошной испанский стыд, — написал политик.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Каллас напрасно рассчитывает на роль посредника в возможных будущих российско-европейских переговорах.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Шредер является предпочтительной кандидатурой для Москвы в случае гипотетических переговоров с Европейским союзом. Он подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.
Бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель осудила главу дипломатии Европейского союза Каю Каллас за ее слова о России и призвала начать с Москвой диалог. 30 апреля европейский политик сказала, что ЕС «не должен унижаться», умоляя РФ о переговорах.