Юрист рассказала о рисках для работников с бородой

Работодатель не имеет права вводить прямой запрет на ношение бороды сотрудниками, однако в ряде случаев наличие растительности на лице может стать основанием для отстранения от работы. Об этом РИА Новости сообщила руководитель кадровой компании из Приморского края Ирина Котлярова.
По её словам, действующее трудовое законодательство не содержит норм, запрещающих работникам носить бороду. Соответственно, включение подобных ограничений во внутренние документы организации может рассматриваться как ухудшение положения сотрудника.
При этом эксперт отметила, что исключения возможны на рабочих местах с вредными или опасными условиями труда, где сотрудники обязаны использовать средства индивидуальной защиты — респираторы, противогазы и другие защитные маски.
Котлярова пояснила, что борода в таких условиях может снижать герметичность средств защиты и повышать риск проникновения опасных веществ. В подобных ситуациях работодатель вправе отстранить сотрудника от выполнения обязанностей до устранения нарушений требований охраны труда.
Она также напомнила, что за отказ соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты работодатель может применить дисциплинарные меры в рамках Трудового кодекса РФ, включая замечание, выговор или увольнение.
Требования к использованию средств индивидуальной защиты устанавливаются результатами специальной оценки условий труда и отраслевыми нормами безопасности. Наиболее жёсткие правила действуют на химических производствах, в металлургии, добывающей промышленности и других сферах с повышенным уровнем профессиональных рисков.
