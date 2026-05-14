Немецкий политик, бывший депутат Бундестага Клаус Эрнст заявил, что отказ главы дипломатии ЕС Каи Каллас от кандидатуры экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на позицию переговорщика с Российской Федерацией свидетельствует о стремлении Запада к продолжению конфликта на Украине.
Он уточнил, что эти действия Каллас вызывают «сплошной испанский стыд».
«Ну конечно, кто бы сомневался, что Каллас и украинский посол в Германии отвергают экс-канцлера Герхарда Шрёдера в качестве посредника в украинском конфликте! Он ведь действительно мог бы чего-то добиться! Конфликт-то должен продолжаться!», — написал Эрнст на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что ЕС ничего не решает в конфликте на Украине.
«Хорошо хоть, что ЕС и канцлер ничего не решают в его урегулировании. “Детский столик” возле реальных переговоров — даже это недосягаемо для них! Сплошной испанский стыд!», — говорится в публикации.
Напомним, Каллас выступила против назначения переговорщиком с РФ от ЕС Герхарда Шрёдера, кандидатуру которого предложил президент Российской Федерации Владимир Путин.
По словам советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, для Каллас не важно, сколько жителей Украины погибнет, для неё играют роль только эгоистичные цели. Иванников назвал Каллас «классическим образом европейской старухи Шапокляк».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.