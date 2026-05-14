Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сплошной испанский стыд»: политик Эрнст оценил слова Каллас о Шрёдере

Политик Клаус Эрнст заявил, что отказ Каллас от кандидатуры Шрёдера на позицию переговорщика свидетельствует о желании продолжать конфликт на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Немецкий политик, бывший депутат Бундестага Клаус Эрнст заявил, что отказ главы дипломатии ЕС Каи Каллас от кандидатуры экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на позицию переговорщика с Российской Федерацией свидетельствует о стремлении Запада к продолжению конфликта на Украине.

Он уточнил, что эти действия Каллас вызывают «сплошной испанский стыд».

«Ну конечно, кто бы сомневался, что Каллас и украинский посол в Германии отвергают экс-канцлера Герхарда Шрёдера в качестве посредника в украинском конфликте! Он ведь действительно мог бы чего-то добиться! Конфликт-то должен продолжаться!», — написал Эрнст на своей странице в соцсети X*.

Он отметил, что ЕС ничего не решает в конфликте на Украине.

«Хорошо хоть, что ЕС и канцлер ничего не решают в его урегулировании. “Детский столик” возле реальных переговоров — даже это недосягаемо для них! Сплошной испанский стыд!», — говорится в публикации.

Напомним, Каллас выступила против назначения переговорщиком с РФ от ЕС Герхарда Шрёдера, кандидатуру которого предложил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, для Каллас не важно, сколько жителей Украины погибнет, для неё играют роль только эгоистичные цели. Иванников назвал Каллас «классическим образом европейской старухи Шапокляк».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше