В Солнечном округе объявлен высокий класс пожарной опасности

Штраф для граждан за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима составляет до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для организаций — до 800 тысяч. Если по неосторожности будет уничтожено или повреждено чужое имущество либо пострадают лесные насаждения, наступает уголовная ответственность. При обнаружении пожара звонить по номерам 101 или 112.