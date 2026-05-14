В Солнечном округе объявлен высокий класс пожарной опасности

В Солнечном муниципальном округе Хабаровского края установился IV класс пожарной опасности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным специалистов Дальневосточного УГМС, в ближайшие дни существенных осадков, способных снизить уровень угрозы, не прогнозируется. Это повышает риск возникновения ландшафтных пожаров, загораний сухой травы и быстрого распространения огня на большие площади. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. Жителям необходимо полностью отказаться от использования открытого огня — запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, разжигать мангалы и печи для приготовления пищи. Опасно оставлять на открытой местности легковоспламеняющиеся вещества и стекло.
Владельцам частных домов, дач и земельных участков советуют привести территории в пожаробезопасное состояние: убрать горючий мусор и сухую траву, запастись водой, песком и первичными средствами тушения. Эти меры помогут защитить постройки и не дать огню перекинуться с соседних участков. Аналогичные требования касаются предприятий, садовых товариществ и органов местного самоуправления — необходимо регулярно косить траву, следить за минерализованными полосами, содержать в порядке пожарные водоёмы и подъезды к ним, а также проверять работу систем оповещения.
Штраф для граждан за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима составляет до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для организаций — до 800 тысяч. Если по неосторожности будет уничтожено или повреждено чужое имущество либо пострадают лесные насаждения, наступает уголовная ответственность. При обнаружении пожара звонить по номерам 101 или 112.
