Искусство может замедлять старение, установили ученые

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Увлечение искусством, от занятий танцами до походов на выставки, может замедлять биологическое старение так же, как и физическая активность, говорится в исследовании «Может ли досуг влиять на эпигенетическое старение?», с которым ознакомилось РИА Новости.