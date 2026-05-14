В Красноярске перенесут первое 10-дневное отключение горячей воды

Мэр отреагировал на жалобы красноярцев по поводу раннего старта массовых отключений горячей воды и пообещал перенести сроки для четырех районов.
Напомним, график остановки ТЭЦ на гидравлические испытания СГК опубликовала накануне. Первое отключение горячей воды анонсировали с 18 по 28 мая для Октябрьского, Железнодорожного, Центрального районов и большей части Свердловского. Но из-за прогнозируемой на этот период прохладной погоды жители завалили градоначальника и энергетиков требованиями пересмотреть даты, они просили дождаться хотя бы окончания учебного года и начала школьных каникул, опасаясь, что дети вместо выпускных окажутся на больничных.
В ответ Сергей Верещагин пообещал, что отключение горячей воды в домах, которые обслуживает ТЭЦ-2, произойдет позже:
«Вижу ваши обращения с просьбой перенести отключения горячей воды с 18 мая на более поздний срок… Сейчас на улице еще прохладно, и отключение горячей воды одновременно с отключенным отоплением доставит дискомфорт. Такие сигналы от жителей фиксирует и СГК. Переговорил с руководством компании, приняли совместное решение о переносе остановки ТЭЦ-2 для гидравлических испытаний. Сейчас график корректируется. В ближайшее время он будет опубликован».
Напомним, для домов, запитанных от ТЭЦ-1, горячую воду планируется отключать c 15 по 24 июня, ТЭЦ-3 — с 12 по 22 июля, в Солнечном — с 25 мая по 4 июня.
