Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске перенесут первое 10-дневное отключение горячей воды

Мэр отреагировал на жалобы красноярцев по поводу раннего старта остановки ТЭЦ на гидравлические испытания.

Мэр отреагировал на жалобы красноярцев по поводу раннего старта массовых отключений горячей воды и пообещал перенести сроки для четырех районов.

Напомним, график остановки ТЭЦ на гидравлические испытания СГК опубликовала накануне. Первое отключение горячей воды анонсировали с 18 по 28 мая для Октябрьского, Железнодорожного, Центрального районов и большей части Свердловского. Но из-за прогнозируемой на этот период прохладной погоды жители завалили градоначальника и энергетиков требованиями пересмотреть даты, они просили дождаться хотя бы окончания учебного года и начала школьных каникул, опасаясь, что дети вместо выпускных окажутся на больничных.

В ответ Сергей Верещагин пообещал, что отключение горячей воды в домах, которые обслуживает ТЭЦ-2, произойдет позже:

«Вижу ваши обращения с просьбой перенести отключения горячей воды с 18 мая на более поздний срок… Сейчас на улице еще прохладно, и отключение горячей воды одновременно с отключенным отоплением доставит дискомфорт. Такие сигналы от жителей фиксирует и СГК. Переговорил с руководством компании, приняли совместное решение о переносе остановки ТЭЦ-2 для гидравлических испытаний. Сейчас график корректируется. В ближайшее время он будет опубликован».

Напомним, для домов, запитанных от ТЭЦ-1, горячую воду планируется отключать c 15 по 24 июня, ТЭЦ-3 — с 12 по 22 июля, в Солнечном — с 25 мая по 4 июня.

Фото на главной: соцсети Сергея Верещагина.