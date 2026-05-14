В Красноярске отложили отключение горячей воды на ТЭЦ-2 из-за холодов

Глава Красноярска Сергей Верещагин договорился с энергетиками перенести дату, когда без горячей воды должны были остаться жители Октябрьского, Железнодорожного, Центрального и части Свердловского районов.
Ранее отключение планировали начать 18 мая, но теперь график пойдет под правку.
Причина простая: на улице все еще прохладно, и люди попросили не оставлять их без горячей воды сразу после того, как отключат отопление. Жители писали мэру в соцсетях, такие же сигналы поступали в СГК.
«Переговорил с руководством компании, приняли совместное решение о переносе остановки ТЭЦ-2. Сейчас график корректируется. В ближайшее время он будет опубликован», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Новые даты пообещали назвать оперативно. В мэрии напомнили, что ремонт теплосетей предстоит большой — нужно успеть подготовиться к зиме, чтобы обойтись без аварий.