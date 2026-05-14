Эксперт оценил шансы найти в тайге следы Усольцевых после схода снега

КРАСНОЯРСК, 14 мая — РИА Новости. Следы пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых будет сложно обнаружить после схода снежного покрова, таким мнением с РИА Новости поделился опытный походник Александр Трепуков.
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. В апреле сообщалось, что сотрудники различных служб и волонтеры возобновят поиск Усольцевых на местности сразу, как только сойдет снег.
«Я сам хожу в тайгу в разное время года. Когда сходит снег после зимы, все вокруг серое, сливается. Естественно, что после схода покрова картина меняется, совсем не то, что было осенью. Тяжело будет найти следы», — сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых — двое взрослых и их пятилетняя дочь — пропала во время турпохода недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка.