В двух российских аэропортах с 1 июня введут новое правило посадки в самолет: о чем речь

С 1 июня в двух российских аэропортах начнется эксперимент по посадке пассажиров в самолет по биометрии. Нововведение затронет работу аэропортов Шереметьево и Пулково. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ правительства.
Добровольное участие в эксперименте не освобождает пассажира от обязанности предъявить удостоверение личности при досмотре, который необходим в целях транспортной безопасности.
Услуга посадки на рейс с использованием биометрии требует предварительной регистрации своих биометрических данных в ЕБС. Кроме того, гражданин должен добровольно разрешить обработку своих персональных данных.
Эксперимент нужен для отработки технологии, которая позволяет распознать авиапассажиров по биометрии при перевозках в пределах России.
