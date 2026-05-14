Экс-замглавы Минприроды Буцаев будет объявлен в международный розыск

Бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, будет объявлен в международный розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в провоохранительных органах.
«Решается вопрос об объявлении Буцаева в международный розыск», — сообщил источник.
Буцаеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье в РФ — 10 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.
Ранее чиновник оперативно покинул территорию России, вылетев из минского аэропорта. Сейчас Буцаев объявлен в федеральный розыск.
Узнать больше по теме
Биография Дениса Буцаева
Денис Петрович Буцаев — российский государственный деятель и управленец, известный работой в министерстве экологии. Он занимал руководящие должности в Московской и Белгородской областях, а также возглавлял Российский экологический оператор, пока в 2026 году его объявили в розыск. Подробности биографии политика — в этом материале.Читать дальше