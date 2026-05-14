Медведь в Канаде насмерть загрыз 27-летнего индийца

В канадской провинции Саскачеван медведь напал на 27-летнего мужчину из Индии. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает Global News.
Жертва работал на месторождении Zoo Bay, которое управляется компанией UraniumX Discovery Corporation, занимающейся разведкой урана. Прибывшие на место спасатели обнаружили останки мужчины и тушу медведя — хищника застрелил случайный свидетель нападения.
Иностранец приехал в Канаду три года назад и жил в провинции Британская Колумбия, а на север отправился на временные заработки. В момент нападения он находился в 85 километрах от поселения Пойнтс-Норт-Лендинг.
Министерство общественной безопасности провинции выразило соболезнования семье погибшего и предупредило жителей об опасности в районах обитания медведей. Расследование продолжается при участии Королевской канадской конной полиции, говорится в сообщении.
До этого в префектуре Фукусима медведь напал на сотрудника сил самообороны Японии. С начала апреля в регионе фиксировали случаи появления животных, вышедших из спячки.
В середине марта медведь напал на американку, которая выгуливала собаку у себя во дворе. Инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса у подножия горной гряды Сан-Габриэль. Медведь вышел из леса, внезапно приблизился к женщине и поцарапал ей когтями голень.