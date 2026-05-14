Запуск космического корабля Cargo Dragon перенесли на сутки: вот что стало причиной

Речь идёт о многоразовом грузовом корабле, который должен доставить на Международную космическую станцию более двух тонн продовольствия, оборудования и материалов.
Сообщается, что запуск отменили за 28 секунд до старта. Предполагается, что корабль отправится со стартового комплекса на мысе Канаверал в штате Флорида в пятницу, 15 мая, в 18.05 по местному времени, что соответствует 01.05 субботы 16 мая по московскому времени.
Напомним, изначально старт был запланирован на 12 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Ранее с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34». Запуск признали безупречным, все ступени отработали идеально, сообщили в NASA.
