Хабаровск-Токио: военный трибунал для Дальнего Востока, связавший два города

Хабаровск редко оказывался в центре мировых исторических сюжетов. Однако в годы Второй мировой войны и сразу после неё город стал местом, где разворачивались события большой международной политики.
В Хабаровске в послевоенное время содержался в плену последний император Китая Пу И — человек, чьи показания прозвучали на Токийском процессе. Здесь же жил советский востоковед и переводчик Георгий Пермяков, сопровождавший бывшего монарха во время допросов и судебных заседаний. Отметим, что позже, в 1949 году Пермяков работал на Хабаровском процессе, где судили военнослужащих японской Квантунской армии, обвинённых в разработке и применении бактериологического оружия, а также в проведении смертельных экспериментов над людьми.
ИА AmurMedia расскажет о том, как проходил Токийский процесс, кого и за что судили, об императоре Пу И и Георгии Пермякове.
Токио после падения.
Весной 1946 года Токио ещё напоминал гигантское пепелище. Районы, уничтоженные американскими бомбардировками, лежали в руинах, по улицам ходили военные патрули союзников. В бывшей столице империи, недавно обещавшей «новую жизнь» для всей Азии, начинался суд, который должен был подвести черту под свершениями японского милитаризма.
Мир уже наблюдал за Нюрнбергским процессом в Германии, однако на другом конце континента готовился не менее важный трибунал — Международный военный трибунал для Дальнего Востока, вошедший в историю как Токийский процесс.
Он начался 3 мая 1946 года и продолжался более двух с половиной лет — до ноября 1948-го. За это время в зале суда прозвучали тысячи свидетельств, было представлено множество документов, а весь мир, и японцы в частности, взглянул на военную машину Страны восходящего солнца не как на символ имперского величия, а как на источник бесчисленных трагедий.
От величия к трибуналу.
К середине 1930-х годов Япония превратилась в одну из наиболее агрессивных держав мира. Экономический кризис, рост влияния армии и идея особой исторической миссии привели к тому, что страна начала последовательную экспансию в Азии. В 1931 году японская армия захватила Маньчжурию и создала там марионеточное государство Маньчжоу-Го, императором которого стал Пу И.
Последовала полномасштабная война с Китаем, сопровождавшаяся массовыми убийствами мирного населения. Символом этой жестокости стала Нанкинская резня 1937 года.
В последующие годы Япония заняла огромные территории Юго-Восточной Азии и Тихого океана. Нападение на Перл-Харбор в декабре 1941 года окончательно превратило региональный конфликт в глобальную войну.
Японские войска отметились массовыми расправами над военнопленными, использованием рабского труда, биологическими экспериментами и террором на оккупированных территориях.
После капитуляции Японии 2 сентября 1945 года союзники оказались перед вопросом: кто должен отвечать за войну в Азии? Идея международного суда была зафиксирована ещё в Потсдамской декларации. Формально процесс должен был напоминать Нюрнбергский трибунал, однако на практике у него появились свои особенности.
Главную роль в организации суда сыграли Соединённые Штаты. Верховный командующий союзными оккупационными силами генерал Дуглас Макартур получил исключительные полномочия и фактически контролировал подготовку трибунала. Именно американская администрация определяла порядок арестов, состав обвинения и структуру будущего суда.
В состав трибунала вошли представители одиннадцати стран: СССР, США, Китая, Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии, Индии и Филиппин. Для послевоенного мира это был уникальный опыт международного правосудия: страны с разными политическими системами пытались совместно дать юридическую оценку агрессии и военным преступлениям.
На скамье.
Подсудимыми оказались 28 представителей высшего военного и политического руководства Японии. Среди них — бывшие премьер-министры, генералы, министры иностранных дел и руководители армии.
Главной фигурой процесса стал бывший премьер-министр Хидэки Тодзио — человек, которого на Западе считали символом японского милитаризма. Именно его кабинет руководил страной в момент атаки на Перл-Харбор. Обвинение утверждало, что японские лидеры сознательно готовили агрессивные войны против Китая, СССР, США и других государств.
Подсудимым предъявили более пятидесяти пунктов обвинения. Их разделили на несколько категорий: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. В материалах дела фигурировали массовые убийства мирных жителей, издевательства над пленными, применение бактериологического оружия, организация системы принудительного труда.
Вокруг процесса возникли серьёзные споры. Главный вопрос звучал так: почему на скамье подсудимых нет императора Хирохито? Несмотря на то что японская политическая система была построена вокруг культа императора, союзники решили сохранить монархию как инструмент стабильности в оккупированной стране. Американская администрация опасалась, что суд над Хирохито вызовет хаос и сопротивление населения.
В результате многие обвиняемые старались представить себя лишь исполнителями воли государства, а не инициаторами войны.
Свидетель Пу И.
Одной из самых необычных фигур процесса оказался последний император Китая Пу И. Его судьба выглядела как исторический парадокс.
Когда-то Пу И был правителем огромной империи Цин, однако после революции лишился трона. В 1932 году японцы сделали его формальным главой государства Маньчжоу-го — марионеточного режима на оккупированной территории Китая. Фактически Пу И оказался политическим заложником Токио.
После разгрома Японии советские войска задержали Пу И в Маньчжурии. Его доставили в Хабаровск, где он находился под охраной и давал показания советским следователям. На Токийском процессе бывший император выступил как свидетель обвинения. Из Хабаровска его доставили самолётом в Токио.
Его появление в суде произвело сильное впечатление. Перед трибуналом стоял человек, которого ещё недавно называли «сыном неба», а теперь он подробно рассказывал, как японские военные превратили Маньчжурию в колониальный плацдарм.
Пу И утверждал, что не обладал реальной властью и был полностью зависим от японских советников и военных. Он описывал атмосферу тотального контроля, давление со стороны Квантунской армии и превращение Маньчжоу-го в инструмент агрессии против Китая и Советского Союза.
Для обвинения его свидетельства имели огромное значение. Они подтверждали, что Япония заранее готовила экспансию на материке и использовала подконтрольные режимы как прикрытие для собственной политики.
В то же время многие современники воспринимали выступление Пу И неоднозначно. Одни видели в нём жертву обстоятельств, другие — безвольного человека, который пытался снять с себя ответственность за сотрудничество с оккупантами.
После дачи свидетельских показаний Пу И вернули в Хабаровск.
Переводчик из Хабаровска.
Рядом с Пу И во время процесса находился человек, о котором сегодня вспоминают нечасто — советский переводчик Георгий Пермяков.
Пермяков был блестящим востоковедом и специалистом по китайскому и японскому языкам. Он вырос на Дальнем Востоке, жил в Харбине, прекрасно понимал культурную и политическую специфику региона. После войны его привлекли к работе с высокопоставленными японскими и китайскими пленными.
Именно Пермяков стал личным переводчиком Пу И. По словам современников, между ними сложились сложные отношения. Пермяков оставил воспоминания, в которых характеризовал монарха, как человека, полностью оторванного от реальности, с психикой ребёнка, и подчёркивал, что Пу И был не самостоятельной политической фигурой, а марионеткой в руках японцев, человеком, который был искренне несчастен и напуган своей ролью императора Маньчжоу-Го.
Переводчику приходилось не просто передавать слова бывшего императора, но и сопровождать человека, который за несколько лет пережил крах своего государства, плен и публичное унижение. Пермяков вспоминал, что Пу И производил впечатление внутренне сломленного человека. Бывший монарх боялся возвращения в Китай и опасался мести.
Работа переводчика на Токийском процессе была куда сложнее, чем может показаться. Малейшая неточность в переводе могла изменить смысл показаний. Кроме того, трибунал проходил сразу на нескольких языках: английском, японском, русском и китайском. Судебные заседания превращались в сложнейший механизм синхронного перевода, где от работы лингвистов зависела юридическая точность процесса.
Пермяков позднее участвовал и в Хабаровском процессе над японскими военными, обвинёнными в создании бактериологического оружия. Его воспоминания стали редким свидетельством того, как выглядела закулисная сторона международных трибуналов.
Георгий Пермяков после войны жил в Хабаровске, где продолжал заниматься востоковедением и переводческой работой. Написал и издал несколько фантастических и приключенческих литературных произведений. Был неплохим рисовальщиком.
Скончался в 2005 году в Хабаровске, похоронен на центральном городском кладбище.
Долгий процесс.
Токийский процесс продолжался более двух с половиной лет — значительно дольше, чем ожидали организаторы. Причин было несколько.
Во-первых, объём материалов оказался гигантским. Суду пришлось анализировать события почти двадцати лет японской экспансии — от захвата Маньчжурии до капитуляции в 1945 году. Тысячи документов переводились и проверялись заново.
Во-вторых, между союзниками существовали серьёзные политические противоречия. Уже начиналась холодная война, и отношения между СССР и западными державами стремительно ухудшались. Это отражалось даже на работе суда.
В-третьих, сами подсудимые и их адвокаты пытались затянуть разбирательство. Защита утверждала, что международное право не предусматривало ответственности за «агрессивную войну» в том виде, в каком её трактовал трибунал.
Существовали и чисто технические проблемы. Судебные заседания сопровождались постоянными переводами, а многие свидетели прибывали из разных стран Азии и Тихоокеанского региона. Иногда разбирательство замедлялось из-за необходимости проверить подлинность документов или согласовать формулировки обвинений.
Приговор и казнь.
12 ноября 1948 года трибунал огласил приговор.
Семеро обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение. Среди них — бывшие премьер-министры Японии Хидэки Тодзио и Коки Хирота, несколько высокопоставленных генералов. Ещё шестнадцать человек получили пожизненные сроки, остальные — различные сроки заключения.
Казни состоялись в декабре 1948 года в токийской тюрьме Сугамо.
Самурай без катаны.
Историческое значение процесса оказалось гораздо шире конкретных приговоров. Токийский трибунал стал первым крупным международным судом в Азии и попыткой юридически осмыслить преступления войны. Токийский процесс сформировал основу послевоенного отношения к японскому милитаризму, став частью мировой системы международного права, из которой позже выросли современные трибуналы по военным преступлениям.
В разрушенной столице Япония услышала приговор собственной военной эпохе.
