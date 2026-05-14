Хабаровск-Токио: военный трибунал для Дальнего Востока, связавший два города

В Хабаровске в послевоенное время содержался в плену последний император Китая Пу И — человек, чьи показания прозвучали на Токийском процессе. Здесь же жил советский востоковед и переводчик Георгий Пермяков, сопровождавший бывшего монарха во время допросов и судебных заседаний. Отметим, что позже, в 1949 году Пермяков работал на Хабаровском процессе, где судили военнослужащих японской Квантунской армии, обвинённых в разработке и применении бактериологического оружия, а также в проведении смертельных экспериментов над людьми.