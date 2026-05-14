В Минпросвещения назвали условие поступления в вуз без испытаний

Ставшие победителями или призерами Всероссийской олимпиады школьников получат право на зачисление в ведущие вузы страны без сдачи вступительных экзаменов. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
«Статус победителя и призера дает ребятам право поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по направлению подготовки или специальности, соответствующей профилю олимпиады», — сказал он для РИА Новости.
По словам министра, победители и призеры олимпиады, помимо льготного поступления, получат и денежные выплаты. Например, региональные единовременные выплаты, а также ежемесячные гранты президента на весь период обучения в вузе.
Как добавил Кравцов, в этом году итоговый этап всероссийской олимпиады принес дипломы 4 241 школьнику. При этом победителями признаны 732 участника, а призерами — 3 509.
