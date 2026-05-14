Россиян ожидает еще три короткие рабочие недели в 2026 году

В 2026 году жителей России ждут несколько сокращенных рабочих недель благодаря государственным праздникам. Всего в течение года предусмотрено три периода с уменьшенным количеством рабочих дней.
Первая короткая неделя пройдет в июне: россияне будут работать с 8 по 11 число, после чего последует выходной в честь Дня России, который отмечается 12 июня. За счет праздничной даты граждане получат дополнительное время для отдыха.
Еще одна сокращенная рабочая неделя ожидается в ноябре во время празднования Дня народного единства. Кроме того, в конце года россиян ждет трехдневная рабочая неделя перед новогодними праздниками.
Ранее врач Екатерина Макарова предупредила о высоком риске выгорания у трудоголиков весной.