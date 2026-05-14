Уборщицу из Калининграда уволили за кормление бездомной кошки

Жительница Калининградской области подала в суд на директора предприятия, заявив, что ее уволили за то, что она накормила бездомную кошку. Об этомв среду, 13 мая, сообщили в областном суде.
Женщина работала уборщицей на предприятии, расположенном на территории судоремонтного завода. 23 марта 2026 года, находясь за пределами охраняемой зоны у проходной, она решила покормить бездомное животное. Это заметил директор фирмы. Вскоре он устно объявил об ее увольнении, после чего у женщины изъяли электронный пропуск и закрыли доступ к рабочему месту.
— Истица просит признать действия работодателя незаконными, восстановить ее на прежнем месте работы, взыскать с ответчиков неполученный заработок за время отстранения, а также компенсацию морального вреда, — говорится в сообщении.
Иск принят к производству Светловским городским судом.
Ранее «Додо Пицца» оказалась в центре внимания общественности из-за решения руководства одной из точек в Челябинске об увольнении курьера, который проявил заботу о бродячей собаке. Позже основатель компании Федор Овчинников заявил о том, что компания берет на себя ответственность за судьбу Додобони.
Сейчас собака находится в одном из челябинских приютов. Предприниматель также рассказал, что «Додо Пицца» отныне будет pet-friendly, то есть посетители смогут приходить в заведение вместе с домашними животными.