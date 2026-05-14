В Хабаровском крае рыбаки выловили осетра и стали фигурантами дела

По версии следствия, утром 8 мая 2026 года двое товарищей отправились на рыбалку в акваторию реки Амур вблизи села Циммермановка. Находясь на катере, они с помощью рыболовной сети выловили из реки один экземпляр амурского осетра весом около 9 килограммов. Дальнейшую деятельность пресекли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю и Росрыболовства. Незаконно добытую рыбу удалось выпустить в живом виде обратно в естественную среду обитания без повреждений.