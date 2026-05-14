В Хабаровском крае рыбаки выловили осетра и стали фигурантами дела

В Ульчском районе двое товарищей попались на краснокнижной рыбе.

Источник: Комсомольская правда

Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом предъявлено обвинение двум жителям Ульчского района Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По версии следствия, утром 8 мая 2026 года двое товарищей отправились на рыбалку в акваторию реки Амур вблизи села Циммермановка. Находясь на катере, они с помощью рыболовной сети выловили из реки один экземпляр амурского осетра весом около 9 килограммов. Дальнейшую деятельность пресекли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю и Росрыболовства. Незаконно добытую рыбу удалось выпустить в живом виде обратно в естественную среду обитания без повреждений.

Мужчинам вменяется ч. 3 ст. 258.1 УК РФ — незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации, совершённая группой лиц по предварительному сговору. Сейчас проводится комплекс следственных и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru