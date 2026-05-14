Иллюзионист Ури Геллер объяснил, почему данные об НЛО так долго утаивались

Израильский иллюзионист и мистификатор Ури Геллер прокомментировал публикацию рассекреченных материалов Пентагона, связанных с неопознанными летающими объектами.
По его мнению, появление этих данных может серьезно повлиять на восприятие человечеством вопросов, связанных с возможным существованием внеземных форм жизни.
Геллер заявил, что на протяжении многих лет официальные структуры отрицали существование НЛО, а рассказы очевидцев и пилотов нередко подвергались насмешкам и сомнениям. Теперь же, как считает шоумен, власти постепенно начинают менять свою позицию и допускать реальность подобных явлений.
Кроме того, мистификатор предположил, что публикация документов могла быть частью более масштабного процесса, связанного с духовным и психологическим развитием людей. По его мнению, человечество долгое время не было готово к подобной информации из-за страха перед неизвестным и потенциальными возможностями, связанными с космосом.
Ранее духовные деятели и политики в США предположили, что заметили херувима на одной из видеозаписей в файлах об НЛО, опубликованных Пентагоном.