NASA и SpaceX перенесли пуск корабля Dragon к МКС из-за непогоды

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов и компания бизнесмена Илона Маска SpaceX перенесли пуск корабля Dragon к Международной космической станции на 15 мая, заявили в SpaceX.
Решение связано с неблагоприятными погодными условиями.
«Отказываемся от сегодняшнего запуска миссии CRS-34 к МКС из-за неблагоприятных погодных условий на стартовой площадке. Теперь ориентируемся на пятницу, 15 мая», — говорится в сообщении компании в соцсети X*.
Напомним, это вторая задержка пуска корабля Dragon за неделю. Планировалось, что он отправится на орбиту во вторник, затем старт был назначен на среду.
Корабль Dragon доставит экипажу МКС около трёх тонн припасов, в частности, речь идёт о продуктах и оборудовании для научных экспериментов.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что основной целью его компании SpaceX является полёт на Марс. По его словам, человек впервые ступит на Марс через пять-семь лет.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.