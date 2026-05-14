Эксперт Арутюнян рассказала, кому показано хирургическое лечение ожирения

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Хирургическое вмешательство показано пациентам в возрасте 18−60 лет с морбидным ожирением, если консервативное лечение ранее им не помогло. Об этом рассказала ТАСС руководитель Центра интегративной антропологии и гигиенической экспертизы Института анатомии и морфологии имени ак. Ю. М. Лопухина Пироговского Университета, ассистент кафедры анатомии человека Анаит Арутюнян.
«Согласно клиническим рекомендациям по ожирению, хирургическое лечение рекомендуется пациентам с морбидным ожирением в возрасте 18−60 лет при неэффективности ранее проводимых консервативных мероприятий при ИМТ > 40 кг/м кв. (независимо от наличия сопутствующих заболеваний) и при ИМТ > 35 кг/м кв. и наличии тяжелых заболеваний (СД 2, заболевания суставов, СОАС), на течение которых можно воздействовать путем снижения массы тела», — сказала Арутюнян.
Она подчеркнула, что операция — это крайняя мера, и стремиться к ней нужно далеко не всем. В первую очередь применяется немедикаментозная терапия (гипокалорийная диета и расширение объема физических нагрузок) — это основа лечения и постоянный этап, а также медикаментозная — монокомпонентная и комбинированная. Необходимость применения медикаментозной терапии определяется врачом эндокринологом.
Арутюнян отметила, что при выборе немедикаментозных способов решения проблемы важно учитывать, что диета показывает себя значительно эффективнее спорта. Однако для долгосрочного результата и общего здоровья оптимально сочетать оба подхода.
«Важно понимать, что диета заключается не в исключении каких-либо продуктов из рациона, а в соблюдении суточного калоража. Кроме того, обязательным компонентом здорового тела является оптимальная доля скелетно-мышечной массы, добиться которой возможно только с помощью спорта», — подчеркнула эксперт.