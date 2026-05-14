Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме объяснили, зачем летом отключают горячую воду

РИА Новости: ежегодное отключение горячей воды нужно для проведения испытаний.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ежегодное отключение горячей воды в домах в весенне-летний период необходимо для проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их устранению, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Часто на встречах с жителями слышу вопросы о причинах отключения горячей воды. Отмечу, что отключение ГВС — мера необходимая, без нее нельзя провести гидравлические и температурные испытания, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их устранению», — сказал Колунов.

Как отметил парламентарий, отключения воды нужны для того, чтобы в осенне-зимний период не было коммунальных аварий — чтобы в домах было тепло, а из кранов шла горячая вода.

«За период отключения специалисты приводят системы в порядок, проводят ремонтные работы», — заключил собеседник агентства.