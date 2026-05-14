В Хабаровский край самолётом доставили более тысячи живых пиявок

Необычный груз накануне прибыл в Хабаровск воздушным транспортом. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», в краевую столицу доставили 1200 медицинских пиявок.
Эти пиявки не «дикие», то есть они не были выловлены из их обычных мест обитания, а затем представлены на продажу. Это стандартизированные медицинские пиявки, которых выращивают специально, создавая условия с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
В Хабаровск их отправили с московского предприятия, которое более 80 лет занято в этой сфере.
Для того, чтобы пиявки прибыли в целостности, для их перевозки используется специальный влагосодержащий субстрат, упакованный в плотные тканевые мешки, а уже их в свою очередь укладывают в транспортные коробки. Также важно соблюсти оптимальную температуру — около 5−20 °C.
— Получателем этих пиявок была медицинская организация Хабаровского края. Специалисты проверили ветеринарные сопроводительные документы и провели ветеринарный досмотр живого груза. Только после этого одобрили их дальнейшее движение в пункт назначения, — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
К слову, подобный необычный груз доставляется в регион уже не в первый раз. Это партия стала второй в этом году, таким образом поступило в общей сложности 2,4 тыс медицинских пиявок.