В Минздраве рассказали, как рассчитать свой идеальный вес

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Рассчитать свой идеальный вес можно по формуле «рост минус 100», таким образом, получится приемлемое значение массы тела, сообщил РИА Новости академик РАН, главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
«Самый простой способ рассчитать свой нормальный вес — это отнять от роста 100. Допустим, при росте 173 сантиметров можно весить 73 килограмма», — сказал Тутельян.
По словам эксперта Минздрава, существуют такие заболевания, которые приводят к ожирению вне зависимости от питания. У здоровых же людей, добавил Тутельян, вес напрямую связан с рационом и энергетической ценностью продуктов.
Ранее член-корреспондент РАН, профессор Первого МГМУ имени Сеченова Валентин Фадеев рассказал РИА Новости о том, что более трети россиян через десять лет будут страдать ожирением, если не изменят подход к образу жизни.