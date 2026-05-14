Врач объяснил, как сильный страх может привести к остановке сердца

Сильный страх действительно может привести к летальному исходу из-за резкого выброса гормонов стресса и критической нагрузки на сердце. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По словам специалиста, во время сильного испуга организм вырабатывает большое количество адреналина, что вызывает спазм сосудов, скачок артериального давления и нарушения сердечного ритма.
Умнов пояснил, что особенно опасными становятся спазмы коронарных и мозговых артерий, способные привести к дефициту кислорода в тканях. Кроме того, критическая концентрация гормонов стресса может нарушить электрическую проводимость сердца.
Как отметил врач, в отдельных случаях развивается фибрилляция желудочков — состояние, при котором сердце перестает нормально перекачивать кровь. Это способно привести к клинической смерти.
Специалист допустил, что у умершего мужчины могли быть скрытые или диагностированные проблемы с сердечно-сосудистой системой. По его мнению, главным способом профилактики подобных ситуаций остается отказ от избыточного риска при наличии выраженных страхов или хронических заболеваний.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 43-летний мужчина скончался на смотровой площадке Останкинской телебашни во время экскурсии. По предварительным данным, причиной могла стать острая реакция на высоту.
Медики отмечают, что наиболее высокий риск тяжёлых последствий при сильном стрессе наблюдается у людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма и хроническими заболеваниями сосудов. Врачи рекомендуют таким пациентам избегать экстремальных нагрузок и ситуаций, способных вызвать паническую реакцию.
