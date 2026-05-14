Словакия ввела уголовное наказание за осквернение памятников ВОВ

Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй мировой войны. Об этом в четверг, 14 мая, заявил в интервью ТАСС вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.
По его словам, повреждение памятников советским воинам-освободителям в Восточной Европе нужно осуждать. Он подчеркнул, что в том, что сегодня у кого-то иной взгляд на ситуацию и на войну на Украине, не виноваты люди, похороненные в этих памятных местах.
— Ведь в том, что сегодня у кого-то есть иной идеологический взгляд на ситуацию и на войну на Украине, не виноваты люди, которые похоронены в этих памятных местах… Наоборот, они отдали свои жизни — и это были молодые люди — за свободу, за то, что мы сегодня можем быть теми, кто мы есть, и за то, что в Европе не победил фашизм. Поэтому я этого не понимаю, — сказал Гашпар в интервью.
Вице-спикер также отметил, что молодое поколение часто не знает исторических событий, поскольку они преподносятся иначе, чем происходили в действительности.
Еще в июне 2025 года депутаты Государственной думы в рамках пленарного заседания приняли решение ввести уголовную ответственность за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.