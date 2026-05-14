Почему тонометр врёт: 5 ошибок, которые приводят к неверному давлению

На рынке представлены три типа приборов. Механические модели включают манжету, грушу для нагнетания воздуха и манометр со стрелкой. Давление измеряют с помощью фонендоскопа — пользователь или помощник прослушивает сердечные тоны.
Полуавтоматические устройства работают в электронном режиме. Воздух в манжету нагнетают вручную грушей, а показатели прибор обрабатывает автоматически. Результат отображается на дисплее. Такой тип не требует навыков прослушивания сердечных тонов, поэтому пользоваться им проще.
Автоматические тонометры полностью электронные — они самостоятельно нагнетают воздух и анализируют показатели. Эти модели особенно удобны для пожилых людей и тех, кто измеряет давление без посторонней помощи.
Для домашнего использования эксперт рекомендует выбирать автоматические или полуавтоматические модели. Механический тонометр требует определённых навыков и хорошего слуха, поэтому самостоятельно получить точный результат с ним бывает сложно, особенно людям старшего возраста.
Перед покупкой важно измерить окружность плеча. Неправильный размер манжеты напрямую влияет на точность измерений: слишком узкая завышает показатели, а слишком широкая — занижает.
Существуют четыре основных размера манжет:
малые (детские) — для обхвата плеча 15−23 см, подходят детям и худощавым людям;стандартные — для обхвата 22−33 см, подходят большинству пользователей;крупные — для обхвата 32−43 см, рассчитаны на людей крупного телосложения;универсальные — для обхвата 22−43 см.
Дополнительные функции помогают сделать измерения удобнее и точнее. Пациентам с аритмией подойдут модели с функцией определения нарушений ритма и усреднения нескольких последовательных измерений. Людям со слабым зрением стоит обратить внимание на тонометры с голосовым сопровождением, которые озвучивают этапы измерения и результаты. Функция памяти помогает отслеживать динамику давления и особенно удобна, если прибором пользуются несколько человек.
По словам провизора, тонометр чаще всего показывает неверные данные из-за ошибок во время измерения.
Измерение сразу после нагрузки.
За 30 минут до процедуры нужно исключить физическую активность, кофеин, курение и другие факторы, повышающие давление. Отсутствие отдыха перед измерением.
Перед процедурой желательно спокойно посидеть не менее пяти минут. Неправильное положение тела.
Измерять давление нужно сидя, с опорой на спинку стула. Ноги должны стоять на полу и не быть скрещёнными, а рука — лежать на столе на уровне сердца. Неправильное наложение манжеты.
Манжету размещают на 2−3 см выше локтевого сгиба, на голую руку. Между манжетой и плечом должен свободно проходить один палец. Одежда не должна пережимать руку. Разговоры и движения во время измерения.
Во время замера нельзя разговаривать и двигаться — это напрямую влияет на точность результата.
При использовании механического тонометра стетоскоп устанавливают в локтевой ямке над местом пульсации артерии. Воздух нагнетают до уровня на 30−40 мм рт. ст. выше предполагаемого верхнего давления, а затем плавно выпускают.
Для электронных моделей достаточно нажать кнопку запуска и сохранять неподвижность до окончания измерения.
