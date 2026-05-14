В СФ считают важной психологическую подготовку школьников перед ЕГЭ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правильная психологическая подготовка школьников перед сдачей ЕГЭ важна и должна проводиться на протяжении всего срока обучения при участии специалистов, родителей и педагогов. Такое мнение в интервью ТАСС высказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
«На протяжении всего процесса школьного обучения должны проводиться и разъяснительные беседы, и советы психолога, и работа с родителями, и, конечно, работа с педагогами в том числе. Чтобы у ребенка был правильный настрой. Это не говорит о том, что от ответственности уйти, но правильно психологически настроить ребенка очень важно», — сказала сенатор, отвечая на вопрос о необходимости интеграции психологической поддержки для учащихся перед ЕГЭ.
Ранее, согласно результатам исследования, проведенного психологической платформой Alter и онлайн-тренажером по подготовке к экзамену по информатике Яндекс Учебник, стало известно, что около 39% старшеклассников, которые готовятся сдавать ЕГЭ, испытывают сильный стресс по поводу экзаменов, его главным источником больше 90% школьников считают собственные ожидания. В среднем подростки оценивают уверенность в своих силах перед экзаменами на три с половиной балла из пяти, причем мальчики чувствуют себя увереннее, чем девочки (3,6 балла и 3,3 балла соответственно).