Эксперт назвал причины введения устного экзамена по истории в 9-х классах

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Введение устного экзамена по истории для российских девятиклассников позволит подросткам развить навыки устной речи и осознать важность предмета, сообщил РИА Новости лектор Российского общества «Знание», эксперт предметной комиссии ЕГЭ/ОГЭ по истории и обществознанию Владимир Матюхов.
В среду глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории.
«Сегодня учащиеся проходят многие испытания в письменном виде, и, возможно, устный экзамен по истории позволит реформировать мышление и привычку, сложившуюся за последние годы», — сказал Матюхов.
По его словам, устный формат даст школьникам возможность совершенствовать навык формулирования мысли, высказывать мнение и аргументировать позицию.
«Задания, которые включат в экзамен, должны охватывать ключевые, поворотные и самые знаковые моменты истории. Другими словами — экзамен будет представлять собой базовую версию нынешнего ОГЭ», — отметил эксперт.
Он добавил, что современная молодежь не увлечена историей по ряду причин, а введение экзамена поставит на истории соответствующий акцент, подчеркнет ее важность.
«История должна обрести осознанность со стороны подростков. И данная инициатива служит этой цели», — заключил Матюхов.