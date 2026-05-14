Эксперт назвал причины введения устного экзамена по истории в 9-х классах

Матюхов: устный экзамен по истории поможет школьникам осознать важность предмета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Введение устного экзамена по истории для российских девятиклассников позволит подросткам развить навыки устной речи и осознать важность предмета, сообщил РИА Новости лектор Российского общества «Знание», эксперт предметной комиссии ЕГЭ/ОГЭ по истории и обществознанию Владимир Матюхов.

В среду глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории.

«Сегодня учащиеся проходят многие испытания в письменном виде, и, возможно, устный экзамен по истории позволит реформировать мышление и привычку, сложившуюся за последние годы», — сказал Матюхов.

По его словам, устный формат даст школьникам возможность совершенствовать навык формулирования мысли, высказывать мнение и аргументировать позицию.

«Задания, которые включат в экзамен, должны охватывать ключевые, поворотные и самые знаковые моменты истории. Другими словами — экзамен будет представлять собой базовую версию нынешнего ОГЭ», — отметил эксперт.

Он добавил, что современная молодежь не увлечена историей по ряду причин, а введение экзамена поставит на истории соответствующий акцент, подчеркнет ее важность.

«История должна обрести осознанность со стороны подростков. И данная инициатива служит этой цели», — заключил Матюхов.