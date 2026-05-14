ТАСС: экс-замглавы правительства Подмосковья Бронштейн ушел на СВО

«Илья Бронштейн вину в инкриминируемых ему преступлениях признал и раскаялся в содеянном, попросив дать ему возможность искупить свою вину в зоне боевых действий на СВО. Вместе с другими фигурантами — Михаилом Мясниковым, Александром Худовым и Сергеем Дворянчиковым — ключевой фигурант Бронштейн подписал контракт с Минобороны об участии в СВО, где уже выполняет поставленные боевые задачи», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Дворянчиков ушел на СВО еще на стадии предварительного следствия, а остальные, когда материалы уголовного дела уже поступили в подмосковный суд для рассмотрения по существу.
О взятках и фигурантах
В феврале 2026 года в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщали ТАСС, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Ильи Бронштейна, его доверенного лица — экс-ректора государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Московской области «Корпоративный университет развития образования» Андрея Лубского, а также троих сотрудников учреждения, подведомственного министерству образования в Подмосковье. В зависимости от роли и степени участия их обвинили в совершении ряда коррупционных преступлений, мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем.
Бронштейн с 2018 года работал в госорганах Подмосковья, с 2021-го занимал должность министра образования региона. По данным следствия, в июне 2024 года Бронштейн, состоя в должности первого заместителя председателя правительства Московской области, через посредника получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере 25 млн рублей. Бывшему чиновнику и его сообщникам изначально было предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений (ч. 4 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ). В октябре 2025 года сообщалось, что Бронштейну в итоге вменили в вину совершение двух эпизодов преступления, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного поведения), а также по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем).
Бронштейна обвинили в получении взятки за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе. Как установило следствие, гендиректор торгового дома «Просвещение-регион» Ирина Савенкова «поблагодарила» чиновника за победу в тендерах по госконтрактам для образовательных учреждений региона по оснащению их интерактивными панелями российского производства (nextpanel 75s), на закупки которых было выделено из бюджета почти 742 млн рублей.
Обвиняемый полностью признал вину по первому эпизоду с получением особо крупной взятки. Андрей Лубский также признал вину в посредничестве при даче чиновнику 25 млн рублей взятки (ст. 291.1 УК РФ), оформил с органами предварительного следствия явку с повинной и оказал содействие правоохранителям. Красногорский городской суд накануне приговорил трех руководителей образовательных организаций к срокам от 7 лет до 8 лет 3 месяцев.