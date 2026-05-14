ТАСС: экс-замглавы правительства Подмосковья Бронштейн ушел на СВО

Бронштейн с 2018 года работал в госорганах Подмосковья, с 2021-го занимал должность министра образования региона. По данным следствия, в июне 2024 года Бронштейн, состоя в должности первого заместителя председателя правительства Московской области, через посредника получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере 25 млн рублей. Бывшему чиновнику и его сообщникам изначально было предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений (ч. 4 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ). В октябре 2025 года сообщалось, что Бронштейну в итоге вменили в вину совершение двух эпизодов преступления, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного поведения), а также по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем).