Немецкий педиатр 12 лет насиловал детей в палатах, его застукала мать пациента

Медик из ФРГ обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Речь идёт о враче-педиатре, который 12 лет совершал преступления сексуального характера прямо на рабочем месте. Историю рассказывает издание Stern.
Сообщается, что преступника раскрыла мать одного из пострадавших, которая застала его в палате, где находился ребёнок, во время совершения преступления. Правоохранители предполагают, что мужчина совершил насилие над детьми порядка 130 раз, это происходило в больницах в городах Ратенов и Науэн с 1 декабря 2013 года по 5 ноября 2025 года.
Сейчас педиатр находится под стражей.
