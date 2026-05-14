Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий педиатр 12 лет насиловал детей в палатах, его застукала мать пациента

Педиатра из ФРГ обвиняют в 130 сексуальных преступлениях против детей.

Источник: Комсомольская правда

Медик из ФРГ обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Речь идёт о враче-педиатре, который 12 лет совершал преступления сексуального характера прямо на рабочем месте. Историю рассказывает издание Stern.

Сообщается, что преступника раскрыла мать одного из пострадавших, которая застала его в палате, где находился ребёнок, во время совершения преступления. Правоохранители предполагают, что мужчина совершил насилие над детьми порядка 130 раз, это происходило в больницах в городах Ратенов и Науэн с 1 декабря 2013 года по 5 ноября 2025 года.

Сейчас педиатр находится под стражей.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как дантист-извращенец в США годами насиловал пациентов и сотрудников клиники. Суд дал ему 180 лет тюрьмы.

Тем временем суд Норвегии запретил врачу-гинекологу заниматься медициной и обязал выплатить компенсацию 94 женщинам, пострадавшим от его осмотров. Мужчина почти 20 лет насиловал пациенток и снимал свои приемы на видео.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше