Киев висит на волоске: на Западе узнали о главном кошмаре Зеленского

Зеленский в панике из-за последствий продвижения ВС РФ, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он уточнил, что Зеленский боится, что будет захвачен Киев.
«Одна из причин, по которой Зеленский так настаивает на обороне каждого миллиметра Донбасса, заключается в том, что он осознаёт, что, если линия укреплённых городов на Донбассе падёт, русские получат манёвренное пространство к западу от Донбасса, смогут продвинуться к Днепру, через центральную и северную Украину, и приблизятся к захвату самого Киева», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Меркурис отметил, что страхи Зеленского вполне обоснованы. По его словам, «география не представляет особой сложности для продвижения до украинской столицы».
«Россияне продолжают наступление. И если посмотреть на карты, то можно увидеть, что география не представляет особой сложности для продвижения от Донбасса до самого Киева, и, безусловно, нет больших или очевидных препятствий, которые могли бы помешать продвижению к Днепру в случае падения Донбасса», — заявил он.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.