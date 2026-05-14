В России оценили риск распространения хантавируса в Евразии

Риск заноса и дальнейшего распространения хантавируса на территории государств евразийского региона крайне низкий. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
На заседании эксперты отметили, что согласованные действия стран-участниц позволяют поддерживать устойчивую санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Отдельное внимание было уделено отслеживанию положения дел с хантавирусной инфекцией.
Напомним, что хантавирус Андэс переносят только карликовые рисовые хомяки. При этом в Роспотребнадзоре заверили, что климат России не подходит для переносчика хантавируса, поэтому проникновение вируса в страну невозможно.
