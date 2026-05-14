Россиян ждут еще три короткие рабочие недели до конца года

Граждан России ожидают еще три короткие рабочие недели до конца года: в июне, ноябре и декабре. Это следует из производственного календаря.

Граждан России ожидают еще три короткие рабочие недели до конца года: в июне, ноябре и декабре. Это следует из производственного календаря.

Первая короткая неделя будет четырехдневной — с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, россияне будут праздновать День России, поэтому отдыхать они будут три дня подряд.

Следующая короткая рабочая неделя будет в ноябре. 4 ноября страна отметит День народного единства, который выпадает на среду. Рабочими днями будут 2−3 и 5−6 ноября.

Завершит год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. 31 декабря, выпадающий на четверг, будет выходным. После этого граждан ждут длительные новогодние праздники, передает ТАСС.

Ранее предприниматель Олег Дерипаска, который призвал россиян перейти на шестидневный график работы с 08:00 до 20:00, оценил реакцию в обществе на свое предложение.

Федерация независимых профсоюзов России не поддержала идею введения шестидневной рабочей недели в стране. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники Кремля нередко работают по ночам, в выходные и иногда практически круглые сутки.

