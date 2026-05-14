Синоптик назвал причину возникновения туманов в Москве

РИА Новости: туман образуется из-за конденсации водяного пара при похолодании.

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Туман образуется из-за конденсации водяного пара в воздухе при падении температуры или поступлении более теплого и влажного воздуха на холодную землю, отметил в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее густой туман накрывал Москву во вторник и среду в утренние и ночные часы.

«Возникновение туманов связано с конденсацией водяного пара при падении температуры либо при поступлении более теплого воздуха и влажного воздуха на холодную подстилающую поверхность, когда температура воздуха достигает точки росы и водяной пар в воздухе начинает превращаться в капельки воды», — сказал Шувалов.

Синоптик добавил, что аналогичное явление можно наблюдать зимой: при выдохе воздуха на небольшом морозе образуется пар.