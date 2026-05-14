Словацкий премьер Роберт Фицо поставил под сомнение адекватность чиновников ЕС на фоне отказа от энергоносителей из России к 2027 году. Об этом пишет издание Hlavny Dennik.
«Мы такие идиоты?… То есть нам нельзя, а Франции можно?» — сказа Фицо во время выступления в Братиславе.
Итальянское издание L'Antidiplomatico ранее писало, что курс ЕС по отказу от российского топлива является самоубийственным. Отказ от российского газа стал энергетической катастрофой для европейских стран.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал неизбежными переговоры Европы и России из-за энергокризиса в ЕС.
Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.Читать дальше