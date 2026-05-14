В МИД предупредили о риске задержаний россиян за рубежом для экстрадиции в США

Лукьянцев: Россиян могут задержать за границей для выдачи в США.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, планирующие поездку за рубеж, должны учитывать некоторые специфические риски. Об этом напомнил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. В частности, речь идёт о возможном задержании и экстрадиции гражданина РФ в США.

«У многих государств не только в Европейском союзе, но и в более широком контексте имеются определенные обязательства по выдаче, экстрадиции. Все это надо принимать во внимание при оценке тех рисков, с которыми люди могут столкнуться, если они выезжают за рубеж», — сказал Лукьянцев РИА Новости.

Российский МИД ранее обнародовал список стран, где существуют упомянутые риски. Это большая часть Европы и Латинской Америки, Австралия, Израиль, Канада, Армения, Южная Корея, Мальдивы и ряд других государств.

Лукьянцев добавил, что эта информация носит рекомендательный характер.

Ранее на Кипре суд одобрил экстрадицию россиянина Серажудина Актулаева в США спустя почти год после его задержания.

Также сообщалось, что россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому, экстрадированным из Болгарии в США, может грозить до 40 лет лишения свободы и крупные штрафы по обвинениям американской стороны.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
