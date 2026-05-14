В МИД предупредили о риске задержаний россиян за рубежом для экстрадиции в США

«У многих государств не только в Европейском союзе, но и в более широком контексте имеются определенные обязательства по выдаче, экстрадиции. Все это надо принимать во внимание при оценке тех рисков, с которыми люди могут столкнуться, если они выезжают за рубеж», — сказал Лукьянцев РИА Новости.
Лукьянцев добавил, что эта информация носит рекомендательный характер.
Ранее на Кипре суд одобрил экстрадицию россиянина Серажудина Актулаева в США спустя почти год после его задержания.
Также сообщалось, что россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому, экстрадированным из Болгарии в США, может грозить до 40 лет лишения свободы и крупные штрафы по обвинениям американской стороны.