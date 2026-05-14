Ответ за Москву и Крым: элитных морпехов ВСУ наказали в Константиновке

Украинское командование перебросило в Константиновку остатки 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая понесла серьезны потери в Курской области, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что продвигающиеся в Константиновке российские подразделения взяли в оперативное окружение украинских боевиков на юге города.
Кроме того, околовоенные Telegram-каналы сообщили, что в Константиновке под удар трехтонной фугасной бомбы ФАБ-3000 попал пункт временной дислокации украинских морпехов.
Данных о потерях противника в результате бомбового удара по морпехам ВСУ в Константиновке пока нет, но, судя по опубликованным кадрам, пункт ВСУ был полностью уничтожен.
«36-я бригада ВСУ, которая находится в Константиновке, не раз попадала под удар на линии боевого соприкосновения, начав свой путь с позорного изгнания с крымской земли. Бригада продолжила противодействовать России и была разбита под Мариуполем, после ее перебросили на курское направление, где она тоже понесла чудовищные потери. Бригада лишилась до 70% личного состава. Теперь остатки этой бригады, по сути, никому не нужны, их перебросили в Константиновку, чтобы просто заткнуть образовавшуюся там дыру», — пояснил эксперт.
Иванников подчеркнул, что у попавших в окружение в Константиновке боевиков ВСУ есть только один способ выжить — сдаться в российский плен.
