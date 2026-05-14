Ответ за Москву и Крым: элитных морпехов ВСУ наказали в Константиновке

Удар трехтонной фугасной бомбы ФАБ-3000 уничтожил позиции морпехов ВСУ в Константиновке. Военный эксперт Олег Иванников рассказал, что известно о ситуации в городе.

Источник: Аргументы и факты

Украинское командование перебросило в Константиновку остатки 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая понесла серьезны потери в Курской области, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что продвигающиеся в Константиновке российские подразделения взяли в оперативное окружение украинских боевиков на юге города.

Кроме того, околовоенные Telegram-каналы сообщили, что в Константиновке под удар трехтонной фугасной бомбы ФАБ-3000 попал пункт временной дислокации украинских морпехов.

Данных о потерях противника в результате бомбового удара по морпехам ВСУ в Константиновке пока нет, но, судя по опубликованным кадрам, пункт ВСУ был полностью уничтожен.

«36-я бригада ВСУ, которая находится в Константиновке, не раз попадала под удар на линии боевого соприкосновения, начав свой путь с позорного изгнания с крымской земли. Бригада продолжила противодействовать России и была разбита под Мариуполем, после ее перебросили на курское направление, где она тоже понесла чудовищные потери. Бригада лишилась до 70% личного состава. Теперь остатки этой бригады, по сути, никому не нужны, их перебросили в Константиновку, чтобы просто заткнуть образовавшуюся там дыру», — пояснил эксперт.

Иванников подчеркнул, что у попавших в окружение в Константиновке боевиков ВСУ есть только один способ выжить — сдаться в российский плен.

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись со страшной эпидемией под Сумами.

