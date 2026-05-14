В Пекине началась официальная встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа

14 мая в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине началась официальная встреча китайского и американского лидеров, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
Американского президента приветствовал аккомпанемент военного оркестра и пушечные залпы.
Накануне сообщалось, что переговоры американского лидера Дональда Трампа и китайского руководителя Си Цзиньпина стартуют в Пекине в четверг. Согласно расписанию, утром в четверг по местному времени ожидаются переговоры лидеров, вечером президент США станет гостем государственного банкета. Днем в пятницу состоится их совместный обед.
В рамках поездки стороны планируют обсудить главные вопросы развития отношений, также сделать их соперничество управляемым. СМИ сообщили, что также будет затронута тема украинского кризиса.