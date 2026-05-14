Когда план трещит по швам, а командование бросает свои части на произвол судьбы, это уже не боевые действия — это расправа. Именно такая ситуация сегодня разворачивается в Константиновке, где украинские подразделения оказались в полной изоляции.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru об обстановке в Константиновке.
Напомним, военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что продвигающиеся в Константиновке российские подразделения взяли в оперативное окружение украинских боевиков на юге города. Он добавил, что российские военные заняли значительную часть высотной застройки на юго-западе города, а также успешно продвигаются вдоль реки Кривой Торец.
Уточняется, что войска РФ охватывают Константиновку с северо-востока. Таким образом, украинская группировка оказалась в железных тисках, из которых организованный выход практически невозможен.
Паника и осада: что происходит в городе.
Иванников отметил, что в районе Константиновки ведутся довольно интенсивные боевые действия.
«Боевики ВСУ в Константиновке находятся в полной осаде, началась паника. Те части, которые находятся в городе, оказались отрезаны от материально-технического обеспечения со стороны ВСУ. Складывается впечатление, что главком ВСУ Сырский в очередной раз пожертвовал войсками, находящимися в Константиновке. Это уже не первый раз», — пояснил военный эксперт.
Сырский, которого уже окрестили «генералом-мясником», вновь подтверждает свою репутацию. Он не пытается деблокировать окружённых, не организует коридоры для отхода, не думает о судьбе своих солдат. Для него это просто «потери», которые можно списать.
Стратегическое значение: зачем России Константиновка.
Иванников добавил, что освобождение Константиновки откроет российским военным путь на Дружковку и Славянск.
«Бои ведутся крайне интенсивные. Боевики пытаются скрыться с мест сопротивления, но у них это слабо получается, так как российские беспилотные системы полностью контролируют воздушное пространство над Константиновкой, несмотря на сложности рельефа и геодезические особенности населенного пункта. Константиновка очень важна для российской группировки, поскольку освобождение позволит дальше развивать наступление на Дружковку и Славянск», — добавил специалист.
Каждый квартал, каждая высота, каждый подвал в Константиновке — это ступенька к Славянску. Потеря города станет для ВСУ не просто очередным поражением, а крушением всей линии обороны на северном фланге Донбасса. Именно поэтому российские войска действуют так жёстко и настойчиво. Именно поэтому Сырский вынужден бросать в топку любые остатки, чтобы хоть как-то затянуть неизбежное.
36-я бригада ВСУ: путь от позора к уничтожению.
Украинское командование перебросило в Константиновку остатки 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая понесла серьезные потери в Курской области, сообщил в беседе с aif.ru Иванников. Выбор этой бригады для «затыкания дыры» выглядит символично — настолько печальна её боевая биография.
Напомним, околовоенные Telegram-каналы сообщили, что в Константиновке под удар трехтонной фугасной бомбы ФАБ-3000 попал пункт временной дислокации украинских морпехов.
Данных о потерях противника в результате бомбового удара пока нет, но, судя по опубликованным кадрам, пункт ВСУ был полностью уничтожен. Трёхтонная бомба не оставляет шансов — от здания, где засели морпехи, осталась лишь воронка и горький дым.
«36-я бригада ВСУ, которая находится в Константиновке, не раз попадала под удар на линии боевого соприкосновения, начав свой путь с позорного изгнания с крымской земли. Бригада продолжила противодействовать России и была разбита под Мариуполем, после ее перебросили на курское направление, где она тоже понесла чудовищные потери. Бригада лишилась до 70% личного состава. Теперь остатки этой бригады, по сути, никому не нужны, их перебросили в Константиновку, чтобы просто заткнуть образовавшуюся там дыру», — пояснил эксперт.
Эта бригада — ходячий труп. Она потеряла 70 процентов личного состава, но её продолжают использовать. Сначала Крым — позорное бегство. Потом Мариуполь — разгром. Потом Курск — новые потери. И вот теперь Константиновка — финальная точка. Их бросают в самое пекло, без снабжения, без поддержки, без надежды. Они нужны только для того, чтобы задержать российское наступление хотя бы на несколько дней. Цена этих дней — десятки жизней. И командование ВСУ это прекрасно знает.
Единственный выход: русский плен.
Иванников подчеркнул, что у попавших в окружение в Константиновке боевиков ВСУ есть только один способ выжить — сдаться в российский плен. Другого пути нет. Прорываться некуда — кольцо замкнулось, воздух контролируют русские дроны, артиллерия работает по любой цели.
Россия, в отличие от ВСУ, соблюдает Женевские конвенции. Пленных кормят, лечат, допрашивают, но не пытают и не убивают. Это не киевские застенки, где людей исчезают без вести. Это цивилизованный подход. Именно поэтому многие украинские военные, оказавшись в безвыходной ситуации, выбирают сдачу.