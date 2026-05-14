Последний ультиматум: бомбы расплаты беспощадно рушат бьющие по РФ базы

В ночь на 13 мая российские регионы пережили масштабную атаку беспилотников. Только по данным Минобороны, в период с 20:00 до 07:00 мск над территорией страны было сбито 286 украинских дронов самолётного типа. Под ударом, в частности, оказались Московская и Ярославская области. В это же время российские силы нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области, откуда и запускались аппараты. Одновременно военные эксперты отмечают: из-за изменения принципов работы российской РЭБ украинские беспилотники будут всё чаще падать в странах Прибалтики.