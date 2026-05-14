Последний ультиматум: бомбы расплаты беспощадно рушат бьющие по РФ базы

В ночь на 13 мая российские регионы пережили масштабную атаку беспилотников. Только по данным Минобороны, в период с 20:00 до 07:00 мск над территорией страны было сбито 286 украинских дронов самолётного типа. Под ударом, в частности, оказались Московская и Ярославская области. В это же время российские силы нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области, откуда и запускались аппараты. Одновременно военные эксперты отмечают: из-за изменения принципов работы российской РЭБ украинские беспилотники будут всё чаще падать в странах Прибалтики.
Откуда запускали дроны: сумское и черниговское направление.
Как рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, пуски беспилотников велись с территории Украины — прежде всего из Сумской и Черниговской областей.
«В основном запускают из Сумской и Черниговской областей. Вот как беспилотники летели на Валдай, так и полетели на Ярославль, там рядом всё», — пояснил он.
По словам эксперта, технические возможности дронов это вполне позволяют: аппараты спокойно преодолевают 1200 км, а расстояние от указанных украинских регионов до целей в Ярославской области значительно меньше, чем до Урала, который тоже регулярно подвергается атакам.
Маршруты на Москву выстраиваются аналогично. «От Киева до Москвы примерно 700 км, а точки запуска, думаю, ещё ближе… Беспилотники на Московскую область запускаются по тем же направлениям, что и на Ярославль сегодня, — из Черниговской и Сумской областей», — уточнил Дандыкин.
При скорости порядка 200 км/ч дрон проходит такой маршрут за 3−4 часа, причём траекторию прокладывают так, чтобы обходить зоны обнаружения и поражения. С учётом географии Брянской и примыкающей к ней Калужской областей южные рубежи уже можно рассматривать как прямые подступы к столичному региону.
Утром 13 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны были уничтожены беспилотники, летевшие на столицу, а на местах падения обломков работали экстренные службы. В Ярославской области большинство аппаратов также сбили, однако обломок одного из них попал в промышленный объект города. Пострадавших, по официальным данным, нет.
Удар возмездия: резервы ВСУ попали под огонь в Сумской области.
Практически одновременно с ночным налётом российские военные нанесли удары по приграничной инфраструктуре противника. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в течение суток ударам подверглись объекты в районе Конотопа и непосредственно в Сумах.
«Работа по северному логистическому узлу и приграничной инфраструктуре. Удары наносились по резервам и местам накопления техники», — рассказал он.
Таким образом, районы, откуда запускались дроны в сторону Ярославля и Москвы, сами стали целями для ответного огня.
Балтийский след: почему дроны падают в Латвии.
Отдельной неожиданной тенденцией, по мнению Дандыкина, стало увеличение числа падений украинских беспилотников на территории прибалтийских стран. В марте дрон врезался в дымовую трубу электростанции в эстонском Аувере, а в мае аппарат упал на нефтебазе в латвийском Резекне, после чего министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку.
«Беспилотник упал на нефтебазу в Латвии. Это уже серьёзно. Даже министр обороны потом подал в отставку — очень совестливо поступил. Думаю, дроны будут падать всё чаще там… Судя по всему, российские РЭБ заработали по другому принципу», — заявил эксперт.
Он пояснил, что БПЛА, запускаемые ВСУ для атак вглубь российской территории, в том числе на Ленинградскую область, теперь с большей вероятностью будут менять курс и падать на территории Прибалтики из-за изменённых алгоритмов подавления.
Таким образом, Прибалтика невольно превращается в буфер, принимающий на себя отклонившиеся от целей украинские дроны, — и тенденция, по прогнозу Дандыкина, будет только усиливаться.