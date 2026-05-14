В ГД рассказали, кто с 1 сентября получит право на дополнительный выходной

«Ранее у граждан отсутствовала законодательная возможность освободиться от работы для оформления документов или восстанавливать свое жилье после паводка. Новые нормы решают эту проблему: один день оплачивает работодатель, а до пяти дней предоставляются за собственный счет, однако работодатель не вправе отказать в их предоставлении», — сказал депутат, отметив, что соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся дополнительных гарантий для пострадавших при ЧС, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Селезнев отметил, что паводки стали ежегодной проблемой, в 2026 году особенно пострадали Дагестан, Алтайский край и ряд других регионов. Говоря о существующих мерах поддержки, депутат отметил, что размер компенсаций при паводках устанавливается на федеральном уровне, но регионы могут их увеличивать. Пострадавшие могут рассчитывать на единовременную материальную помощь, компенсацию за частичную утрату имущества первой необходимости и компенсацию за полную утрату имущества, а также выплату при легком, среднем или тяжелом вреде здоровью и выплату семье погибшего, перечислил парламентарий.
«Каждую весну люди теряют дома и имущество. Но многие до сих пор не знают, какие выплаты им положены. А если и знают — боятся бюрократии. Помощь от государства есть. Главное — вовремя зафиксировать ущерб и подать заявление в государственные органы», — пояснил Селезнев.