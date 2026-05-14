В ГД рассказали, кто с 1 сентября получит право на дополнительный выходной

«Ранее у граждан отсутствовала законодательная возможность освободиться от работы для оформления документов или восстанавливать свое жилье после паводка. Новые нормы решают эту проблему: один день оплачивает работодатель, а до пяти дней предоставляются за собственный счет, однако работодатель не вправе отказать в их предоставлении», — сказал депутат, отметив, что соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся дополнительных гарантий для пострадавших при ЧС, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.